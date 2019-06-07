INCIDENTE SULLA SS121, FERITI LIEVI
A cura di Redazione
07 giugno 2019 16:24
***AGGIORNAMENTO ***
Incidente intorno alle ore 15 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.
Ad essere coinvolti due autovetture, tra una Fiat Punto ed una Peugeot 307, tra cui una delle due ha fatto testacoda
Per fortuna, non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovetture
Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.
Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti
IN AGGIORNAMENTO