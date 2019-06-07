95047

INCIDENTE SULLA SS121, FERITI LIEVI

***AGGIORNAMENTO ***Incidente intorno alle ore 15 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.Ad essere coinvolti due autovetture, tra una Fiat Punto ed un...

07 giugno 2019 16:24
***AGGIORNAMENTO ***

Incidente intorno alle ore 15 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.

Ad essere coinvolti due autovetture, tra una Fiat Punto ed una Peugeot 307, tra cui una delle due ha fatto testacoda

Per fortuna,  non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovetture

Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.

Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti

IN AGGIORNAMENTO

