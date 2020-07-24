INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, LUNGHISSIME CODE

+++FLASH+++Incidente questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla ss121 nei pressi dello svincolo Siele in direzione Catania.Il sinistro ha coinvolto secondo le prime informazioni una moto, che per cau...

Incidente questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla ss121 nei pressi dello svincolo Siele in direzione Catania.

Il sinistro ha coinvolto secondo le prime informazioni una moto, che per cause non note, il centauro si è ferito cadendo dal mezzo ed è scivolato sull'asfalto.

Al momento non si conoscono le condizioni.

Sul posto due ambulanze per prestare le prime cure al centauro e trasferirlo all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Al momento traffico bloccato, con lunghissime file in direzione Catania a partire dallo svincolo Piano Tavola e pure in direzione Paternò a causa dei “curiosi” che rallentano all'altezza dell’”incidente”

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO