INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'
A cura di Redazione
21 settembre 2019 21:31
FLASH
Incidente questa sera, intorno alle ore 20.30 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.
Per cause in via d'accertamento, una Ford Fiesta è andata a sbattere contro il guardrail
Non si conosce ancora ne la dinamica.
Sul posto un ambulanza in via precauzionale.
Lunghissime le file in direzione Paternò .
IN AGGIORNAMENTO
