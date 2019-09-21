95047

INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'

FLASHIncidente questa sera, intorno alle ore 20.30 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.Per cause in via d'accertamento, una Ford Fiesta è andata a sbatt...

A cura di Redazione Redazione
21 settembre 2019 21:31
INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO' -
News
Condividi

FLASH

Incidente questa sera, intorno alle ore 20.30 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.

Per cause in via d'accertamento, una Ford Fiesta è andata a sbattere contro il guardrail

Non si conosce ancora ne la dinamica.

Sul posto un ambulanza in via precauzionale.

Lunghissime le file in direzione Paternò .

IN AGGIORNAMENTO

INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'
INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'

INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'
INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047