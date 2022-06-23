INCIDENTE SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO, LUNGHE FILE DIREZIONE PATERNO'

FLASHSerata di passione di passione per gli automobilisti che stanno percorrendo la ss121 in direzione PaternòIl sinistro si è verificato intorno alle ore 18.30 di oggi, 23 Giugno 2022 sulla Strada S...

Serata di passione di passione per gli automobilisti che stanno percorrendo la ss121 in direzione Paternò

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18.30 di oggi, 23 Giugno 2022 sulla Strada Statale 121 in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Misterbianco .

Per cause al vaglio da parte dell’Autorità si è verificato uno scontro che secondo le prime informazioni ha coinvolto due autovetture e un mezzo a due a ruote, fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi.

Al momento si registrano pesanti conseguenze per per chi sta percorrendo la superstrada, la circolazione è congestionata, con coda di circa 4 km in che inizia nei pressi dii Via Comunità Economica Europera, ripercussioni pure nelle vie secondarie al luogo del sinistro.