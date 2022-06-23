INCIDENTE SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO, LUNGHE FILE DIREZIONE PATERNO'

95047

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2022 19:12
News
FLASH

Serata di passione di passione per gli automobilisti che stanno percorrendo  la ss121 in direzione Paternò

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18.30 di oggi, 23 Giugno 2022 sulla Strada Statale 121 in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Misterbianco .

Per cause al vaglio da parte dell’Autorità si è verificato uno scontro che secondo le prime informazioni ha coinvolto due autovetture e un mezzo a due a ruote, fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi.

Al momento si registrano pesanti conseguenze per per chi sta percorrendo la superstrada, la circolazione è congestionata, con coda di circa 4 km in che inizia nei pressi dii Via Comunità Economica Europera, ripercussioni pure nelle vie secondarie al luogo del sinistro.

