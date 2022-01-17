95047

INCIDENTE SULLA SS121, LUNGA FILA IN DIREZIONE CATANIA

Incidente questa mattina, 17 Gennaio 2022, sulla superstrada 121 all’altezza dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.Per cause in via d’accertamento si è verificato un ta...

A cura di Redazione Redazione
17 gennaio 2022 09:50
News
Incidente questa mattina, 17 Gennaio 2022, sulla superstrada 121 all’altezza dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

Per cause in via d’accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autoveicoli.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni non si registra nessun ferito grave, si segnalano forti rallentamenti a causa dei veicoli incidentati presenti all’interno della carreggiata che impediscono la circolazione dei veicoli.

Al momento lunga cosa che inizia nei pressi dello svincolo Piano Tavola.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

