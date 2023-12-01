INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNÒ
A cura di Redazione
01 dicembre 2023 18:03
Nella serata di oggi, 01 dicembre 2023, si è verificato un incidente sulla superstrada 121 nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo Paternò, in direzione Adrano.
Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente. Tuttavia, il sinistro ha provocato notevoli ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si estendono a partire dai pressi del centro commerciale.