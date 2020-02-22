INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE CATANIA

FLASHUn incidente si è verificato intorno alle ore 18.40 sulla ss121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania.Secondo le prime informazioni, si tratta di un incidente,che ha coinvo...

Un incidente si è verificato intorno alle ore 18.40 sulla ss121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, si tratta di un incidente,che ha coinvolto una Fiat Panda, che per cause ancora non note, è andata a sbattere contro guard rail, e che per il forte impatto gli sono esplosi pure gli airbag.

Sul posto due ambulanze del 118 per prestare le prime cure, le condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Il traffico sta subendo rallentamenti in direzione Catania proprio a causa dell’incidente, code si sono formate anche in direzione opposta, a causa dei "curiosi" che tendono a rallentare all’altezza dell’incidente

