INCIDENTE SULLA SS121, MISTERBIANCO, TRE FERITI

FLASHIncidente e traffico congestionato.Il Sinistro si è verificato intorno alle ore 18 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò.Si trat...

27 gennaio 2020 18:40
INCIDENTE SULLA SS121, MISTERBIANCO, TRE FERITI -
FLASH

Incidente e traffico congestionato.

Il Sinistro si è verificato intorno alle ore 18 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò.

Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.

Sul posto due ambulanze, per soccorrere le persone rimaste ferite nel sinistro.

Al momento, non note, le condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente.

Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco per i rilievi del caso.

Al momento si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo Tangenziale di Catania, in Via Comunità Economica Europea.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

