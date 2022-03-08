INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MOTTA SANT'ANASTASIA
FLASH
Ennesimo incidente stradale e disagi per chi percorre oggi, 08 Marzo 2022, la ss121 in direzione Catania.
Il sinistro che ha coinvolto almeno 3 mezzi, tra cui un furgone si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia.
A causa del violento impatto in un autovettura sono esplosi gli airbag del mezzo.
Sul posto un ambulanza del 118 ed i Carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento non si hanno le condizioni delle ferite riportate dagli occupanti dei mezzi.
Il traffico, essendo il veicolo fermi in corsia di sorpasso, sta subendo notevoli rallentamenti con la coda che inizia nei pressi dello svincolo Piano Tavola.