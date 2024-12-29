INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO: DISAGI PER IL TRAFFICO

Un incidente si è verificato oggi, 29 Dicembre 2024, intorno alle ore 17.30, sulla SS121, nei pressi dello svincolo di Palazzolo, in direzione Catania. Non si hanno informazioni sulla presenza di eve...

Un incidente si è verificato oggi, 29 Dicembre 2024, intorno alle ore 17.30, sulla SS121, nei pressi dello svincolo di Palazzolo, in direzione Catania.

Non si hanno informazioni sulla presenza di eventuali feriti, un auto è rimasta coinvolta e la situazione sta causando notevoli disagi al traffico.

Le code, infatti, si estendono già a partire dallo svincolo Paternò-Scalilli, creando rallentamenti significativi e aumentando i disagi per chi è in viaggio lungo la superstrada.

Inoltre, si registrano difficoltà anche per gli automobilisti che, all'interno della città, cercano di immettersi sulla statale.

Si attendono aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e sulle tempistiche per il completo ripristino del traffico.