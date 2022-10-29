INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ
A cura di Redazione
29 ottobre 2022 15:00
Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 29 ottobre 2022 intorno alle ore 13.30 sulla ss121, precisamente nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.
Ad essere coinvolte 2 autovetture, una fiat panda ed una Audi.
Fortunatamente non si registrano grave conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.
Il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti.
In Aggiornamento