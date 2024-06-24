INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SIELI, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO'

Nella giornata di oggi, 24 giugno 2024, si è verificato un nuovo incidente ndl nostro comprensorio.Il sinistro, secondo le prime informazioni disponibili, è avvenuto intorno alle ore 17:45 sulla super...

Nella giornata di oggi, 24 giugno 2024, si è verificato un nuovo incidente ndl nostro comprensorio.

Il sinistro, secondo le prime informazioni disponibili, è avvenuto intorno alle ore 17:45 sulla superstrada 121 nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Sieli e lo svincolo Misterbianco centro, in direzione Paternò.

Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute, ma si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli.

Nonostante la gravità apparente della situazione, le primissime informazioni in nostro possesso indicano che non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L'incidente sta tuttavia causando notevoli ripercussioni sul traffico.

Lunghe code si estendono a partire dallo svincolo di immissione sulla 121 dalla circonvallazione di Catania, creando forti rallentamenti anche nelle strade limitrofe. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e cercare di ripristinare la normale viabilità il più presto possibile.