INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE
A cura di Redazione
27 luglio 2018 09:42
FLASH
Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Zona industriatele
Secondo le prima ricostruzioni, parrebbe trattarsi di un tamponamento, ad essere coinvolti un camion ed autovettura
Sul posto stanno intervenendo i soccorsi
Si segnalano già lunghissime cose in direazione
IN AGGIORNAMENTO