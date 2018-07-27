95047

INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE

27 luglio 2018 09:42
Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Zona industriatele

Secondo le prima ricostruzioni, parrebbe trattarsi di un tamponamento, ad essere coinvolti un camion ed autovettura

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi

Si segnalano già lunghissime cose in direazione

IN AGGIORNAMENTO

