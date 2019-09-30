INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE
FLASH
Ennesimo incidente sulla ss121.
È accaduto questa sera, intorno alle ore 20.30 del 30 settembre 2019.
Il sinistro ha coinvolto due autovetture.
Una delle due, ha perso il controllo facendo testa coda cosi da coinvolgere un altra vettura.
L'impatto è avvenuto sulla SS 121
nei pressi dello svincolo Belpasso/Zona Industriale.
Per fortuna non si registrano feriti, illesi i conducenti dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per accertare cause e responsabilità.
Si registrano disagi alla circolazione.
In Aggiornamento
Gianluca Ruffino