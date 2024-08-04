INCIDENTE SULLA SS121, SCONTRO TRA DUE AUTO, SOCCORSI SUL POSTO

Paternò, 4 agosto 2024 – Un incidente stradale ha avuto luogo intorno alle ore 07.45 ulla Strada Statale 121, in direzione di Paternò, nei pressi dello svincolo del centro commerciale.Per cause al va...

Paternò, 4 agosto 2024 – Un incidente stradale ha avuto luogo intorno alle ore 07.45 ulla Strada Statale 121, in direzione di Paternò, nei pressi dello svincolo del centro commerciale.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro tra due autovetture, nell'impatto una delle due auto ha terminato la sua corsa in senso di marcia inverso.

Sul posto sono presenti due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi ed i Carabinieri.

Ci sarebbero dei feriti che secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Essendo i mezzi al centro della carreggiata la superstrada in direzione Adrano è chiusa con uscita obbligatoria a Valcorrente.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine per evitare ulteriori complicazioni. Gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle indagini saranno forniti non appena disponibili.