INCIDENTE SULLA SS121, SCOOTER A TERRA

+++FLASH+++Incidente si è verificato intorno alle ore 9.00, sulla SS121, poco prima dello svincolo Sieli, in territorio di Misterbianco in direzione Catania.Ad essere coinvolti secondo le prime inform...

20 giugno 2020 10:03
+++FLASH+++

Incidente si è verificato intorno alle ore 9.00, sulla SS121, poco prima dello svincolo Sieli, in territorio di Misterbianco in direzione Catania.

Ad essere coinvolti secondo le prime informazioni, due autovetture una Hyundai, un Audi  ed un scooter, quest'ultimo per cause  ancora non note è scivolato sull'asfalto per diversi metri.

Soccorsi sul posto, al momento non si conoscono le condizioni dei feriti., che secondo le informazioni in nostro possesso, non desterebbero gravi preoccupazioni

Traffico rallentato nella zona coinvolta dal sinistro

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

