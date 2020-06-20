INCIDENTE SULLA SS121, SCOOTER A TERRA
+++FLASH+++
Incidente si è verificato intorno alle ore 9.00, sulla SS121, poco prima dello svincolo Sieli, in territorio di Misterbianco in direzione Catania.
Ad essere coinvolti secondo le prime informazioni, due autovetture una Hyundai, un Audi ed un scooter, quest'ultimo per cause ancora non note è scivolato sull'asfalto per diversi metri.
Soccorsi sul posto, al momento non si conoscono le condizioni dei feriti., che secondo le informazioni in nostro possesso, non desterebbero gravi preoccupazioni
Traffico rallentato nella zona coinvolta dal sinistro
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO