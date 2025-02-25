INCIDENTE SULLA SS121 SOCCORSI SUL POSTO E LUNGHE CODE

ULTIM'ORA – SS 121: incidente a Misterbianco, feriti e traffico bloccatoGrave incidente stradale sulla Strada Statale 121, in territorio di Misterbianco, in direzione Catania. Lo scontro è avvenuto po...

ULTIM'ORA – SS 121: incidente a Misterbianco, feriti e traffico bloccato

Grave incidente stradale sulla Strada Statale 121, in territorio di Misterbianco, in direzione Catania. Lo scontro è avvenuto poco prima del tratto in cui è presente l’autovelox e ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero dei feriti, ma al momento non è noto il loro stato di salute. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Misterbianco, impegnati a gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico in direzione Catania è completamente paralizzato, con lunghe code che stanno causando notevoli disagi agli automobilisti. Si consiglia di prestare attenzione e valutare percorsi alternativi.