INCIDENTE SULLA SS121 VICINO INGRESSO MISTERBIANCO, TRAFFICO IN TILT

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2018 20:07
FLASH:

Incidente sulla SS. 121 pochi minuti fa, nei pressi dello svicnolo Misterbianco/Motta S.Anastasia in direzione Paternò.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente

Sul posto stanno operando i sanitari del 118 e le forze dell'ordine oltre ai vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni alla circolazione in direzione di Paternò.

IN AGGIORNAMENTO

