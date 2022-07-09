95047

INCIDENTE SULLA SS284 A BIANCAVILLA

09 luglio 2022 16:15
News
FLASH

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 9 luglio 2022 sulla strada statale 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla

Per cause ancora in via di accertamento il conducente di una Citroen pee cause al momento non note, è andata violentemente a sbattere contro i guard rail laterale.

Nel sinistro non starebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure al malcapitato e le autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Il traffico sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.

 

