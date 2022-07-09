INCIDENTE SULLA SS284 A BIANCAVILLA
Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 9 luglio 2022 sulla strada statale 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla
Per cause ancora in via di accertamento il conducente di una Citroen pee cause al momento non note, è andata violentemente a sbattere contro i guard rail laterale.
Nel sinistro non starebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure al malcapitato e le autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.
Il traffico sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.