INCIDENTE SULLA SS284 A SANTA MARIA DI LICODIA, FERITI
###FLASH
Incidente nella mattinata di oggi , 19 Aprile 2023 sulla ss284.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia, ad essere coinvolti secondo le prime informazioni due autovetture.
Nel violento scontro per cause in fase d'accertamento da parte dell'autorità che sono sul posto, una Fiat Punto ha finito la sua corsa andando a sbattere contro il guardrail.
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati.
Al momento non si conoscono le loro condizioni.
Sul posto I Carabinieri per la gestione del traffico che sta subendo notevoli rallentamenti e d i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica.