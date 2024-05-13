95047

INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, LUNGHE CODE

A cura di Redazione Redazione
13 maggio 2024 18:21
News
Incidente nel pomeriggio di oggi 13 maggio 2024 sulla superstrada 284.

Il sinistro si è verificato nei presso dello svincolo di santa Maria di Licodia.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture, una Ford Ka ed una Peugeot 207.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze per le operazioni di soccorso per le persone rimaste coinvolte nel sinistro al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Il traffico al momento sta subendo forti rallentamenti in entrambi sensi di marcia

