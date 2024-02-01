95047

INCIDENTE SULLA SS284: DUE AUTOVETTURE COINVOLTE VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ RAGALNA

Pochi minuti fa, un incidente si è verificato sulla SS284, nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna. Secondo le prime infoamzioni si è verificato uno scontro che ha coinvolto due autovetture le cui...

A cura di Redazione Redazione
01 febbraio 2024 17:18
INCIDENTE SULLA SS284: DUE AUTOVETTURE COINVOLTE VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ RAGALNA -
News
Condividi

Pochi minuti fa, un incidente si è verificato sulla SS284, nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna.

Secondo le prime infoamzioni si è verificato uno scontro che ha coinvolto due autovetture le cui cause al momento rimangono oscure.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi, tuttavia, al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni degli occupanti dei mezzi coinvolti.

Intanto, il traffico lungo la SS284 subisce significativi rallentamenti in entrambi i sensi di marcia a causa dell'incidente. .

Le autorità competenti sono al lavoro per ripristinare la normalità della circolazione nel più breve tempo possibile.

INCIDENTE SULLA SS284: DUE AUTOVETTURE COINVOLTE VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ RAGALNA
INCIDENTE SULLA SS284: DUE AUTOVETTURE COINVOLTE VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ RAGALNA
INCIDENTE SULLA SS284: DUE AUTOVETTURE COINVOLTE VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ RAGALNA
INCIDENTE SULLA SS284: DUE AUTOVETTURE COINVOLTE VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ RAGALNA

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047