INCIDENTE SULLA SS284: DUE AUTOVETTURE COINVOLTE VICINO ALLO SVINCOLO PATERNÒ RAGALNA
Pochi minuti fa, un incidente si è verificato sulla SS284, nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna.
Secondo le prime infoamzioni si è verificato uno scontro che ha coinvolto due autovetture le cui cause al momento rimangono oscure.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi, tuttavia, al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni degli occupanti dei mezzi coinvolti.
Intanto, il traffico lungo la SS284 subisce significativi rallentamenti in entrambi i sensi di marcia a causa dell'incidente. .
Le autorità competenti sono al lavoro per ripristinare la normalità della circolazione nel più breve tempo possibile.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO