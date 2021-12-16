95047

INCIDENTE SULLA SS284 IN TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA

16 dicembre 2021 17:11
INCIDENTE SULLA SS284 IN TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA
Cronaca
FLASH

Incidente intorno alle ore 16 20 sulla ss284 in territorio di Santa Maria di Licodia.

Il sinistro si è verificato nel tratto con lo spartitraffico in direzione Adrano.

Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture

Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone, per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica sul posto la Polizia Stradale.

Il traffico in entrambi sensi di marcia sta subendo notevoli rallentamenti per consentire le operazioni in totale sicurezza

