INCIDENTE SULLA SS284 IN TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA
FLASH
Incidente intorno alle ore 16 20 sulla ss284 in territorio di Santa Maria di Licodia.
Il sinistro si è verificato nel tratto con lo spartitraffico in direzione Adrano.
Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture
Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone, per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica sul posto la Polizia Stradale.
Il traffico in entrambi sensi di marcia sta subendo notevoli rallentamenti per consentire le operazioni in totale sicurezza