INCIDENTE SULLA SS284, LA VITTIMA È UN 45ENNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
AGGIORNAMENTO
La vittima del grave sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla ss284 è il 45enne Antonino Colino originario e residente a Santa Maria di Licodia.
La vittima lascia la moglie e due figli adolescenti.
Tre sono stati i mezzi coinvolti, una Renault Scenic, con a bordo una famiglia, padre, madre e due bambini, di Ragalna; un furgone Ford con alla guida un uomo di Catania e una Peugeot 2008 con alla guida la vittima.
La superstrada è chiusa al traffico, sul posto il personale Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata a Paternò per i veicoli diretti ad Adrano e allo svincolo di Scalilli per i veicoli diretti a Catania.
Pesantissimo il bilancio nel sinistro stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla ss284 a Scalilli.
Si registra una vittima ed una persona gravemente ferita trasportata all’ospedale in codice rosso
Non si conoscono le generalità della vittima.
FLASH
Gravissimo incidente stradale pochi minuti fa sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò.
Pochi i dettagli al momento, a scontrarsi per cause al momento non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due autovetture ed un furgone.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per le operazioni di soccorso , per una persona rimasta incastrata all’interno del veicolo e per le operazioni di soccorso.
Sul posto I soccorsi
Al momento non si conoscono le prognosi delle persone coinvolte nel sinistro.
Il tratto stradale al momento che scriviamo (ore 14.20) è chiuso al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza