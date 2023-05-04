INCIDENTE SULLA SS284, LA VITTIMA È UN 45ENNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

AGGIORNAMENTOLa vittima del grave sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla ss284 è il 45enne Antonino Colino originario e residente a Santa Maria di Licodia. La vittima lascia la mogl...

A cura di Redazione 04 maggio 2023 18:00

Condividi