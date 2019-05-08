AGGIORNAMENTOArrivano notizie abbastanza confortanti dall'ospedale Cannizzaro, la 33enne coinvolta nell'incidente di questa mattina sulla Sp77 ha riportato un politrauma, in particolare ha una brutta...

AGGIORNAMENTO

Arrivano notizie abbastanza confortanti dall'ospedale Cannizzaro, la 33enne coinvolta nell'incidente di questa mattina sulla Sp77 ha riportato un politrauma, in particolare ha una brutta frattura a un arto inferiore.

E' ricoverata in Ortopedia e non è in pericolo di vita.

***FLASH NEWS***

Grave incidente autonomo, intorno le ore 8 sulla SP 77 in contrada Rotondella territorio di Belpasso.

Una Peugeot 206 guidata da una ragazza 33enne di Paternó, per cause in via d'accertamento da parte della Polizia municipale di Paternò presente sul.posto, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un muro che delimita una proprietà privata. Nell'impatto il muretto è stato demolito.

Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Sul posto elisoccorso che ha soccorsa e trasportata la donna , all'ospedale Cannizzaro di Catania.

INCIDENTE SULLA SS77, LA 33ENNE PATERNESE NON È IN PERICOLO DI VITA 1/5 Successivo »

In aggiornamento