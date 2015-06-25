Incidente sulla strada "dei Pioppi"

Scontro frontale, questa mattina, tra un'auto ed una moto: il centauro trasportato d'urgenza in ospedale. Tamponamento fra tre auto in Corso Italia

95047.it Incidente stradale, questa mattina, poco dopo le 7 lungo la via Arti e Mestieri di Paternò: la cosiddetta via "dei Pioppi" che porta all'uscita della città verso Santa Maria di Licodia. Una vettura, guidata da una donna, ed uno scooter, in sella vi era un uomo, si sono scontrati frontalmente. Un impatto violento con susseguente intervento dell'ambulanza del 118 e ricovero all'ospedale "Santissimo Salvatore" del centauro: le sue condizioni per fortuna non sono gravi, le ferite si sono limitate a qualche escoriazione e contusione.

A rimanere coinvolti uno scooter Honda guidato da un 30enne ed una Lancia Y alla cui guida vi era invece una donna di 40anni. Sul posto, per i rilievi gli agenti della polizia municipale.

Vigili urbani che nel corso della mattinata di sono dovuti portare anche in Corso Italia per via di un tamponamento avvenuto fra tre automobili nella parte alta dell'asteria viaria. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle vetture ma traffico che, inevitabilmente, è andato in tilt.