INCIDENTE SULLA STRADA STATALE 121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE PATERNO'
A cura di Redazione
15 dicembre 2021 18:10
Tamponamento sulla ss121 e disagi per chi sta percorrendo nella serata di oggi, 15 Dicembre 2021, in direzione Paternò.
Il sinistro si è verificato nei pressi della "salita" di Misterbianco, coinvolti almeno 3 veicoli, fortunatamente non si registrano gravi problemi per le persone.
Come scritto precedentemente invece si registrano forti ripercussioni sul traffico viario con lunghe code che iniziano in via Comunità Economica Europea nei pressi dello svincolo Misterbianco centro.