Incidente sulla Strada Statale 284 a Paternò: coinvolte due auto, nessun ferito grave

Paternò, 27 dicembre 2024 – Nella serata di oggi, intorno alle ore 19:30, si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Statale 284, nel territorio di Paternò.

Il sinistro ha coinvolto due automobili che viaggiavano in direzioni opposte.

Nonostante l’impatto abbia causato danni visibili a entrambi i veicoli, fortunatamente gli occupanti non avrebbero riportato ferite di rilievo.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti a causa dell’incidente e delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, di scegliere percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.