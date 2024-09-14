INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DEL CENTRO COMMERCIALE, UN FERITO
AGGIORNAMENTO
Bilancio di una persona che è rimasta ferita nell'incidente che si è verificato nella serata di oggi sulla superstrada 121.
Fortunatamente, il conducente dell'auto è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo ed è stato trasportato all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso
Secondo le informazioni in nostro possesso, le sue condizioni non sembrano gravi e sono in corso accertamenti per valutare eventuali lesioni.
Pochi minuti fa, un grave incidente è avvenuto sulla Superstrada 121, nei pressi dello svincolo del Centro Commerciale in direzione Paternò.
L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal punto in cui si stavano già registrando rallentamenti a causa di lavori in corso nei pressi dello svincolo di Palazzolo.
Secondo le prime informazioni, una Alfa Romeo 147, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata, finendo la sua corsa con le ruote in aria al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma al momento non si conoscono ancora le condizioni delle persone a bordo del veicolo.
Oltre agli operatori del 118, sono presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area per evitare ulteriori rischi alla circolazione.
L’incidente sta causando gravi disagi al traffico in direzione Paternò, con forti rallentamenti e code già segnalati lungo la superstrada.
Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi.