INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: DISAGI E RALLENTAMENTI
Misterbianco, 4 luglio 2024 - Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, in direzione Catania. Il sinistro ha coinvolto u...
Misterbianco, 4 luglio 2024 - Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, in direzione Catania.
Il sinistro ha coinvolto un mezzo a tre, ma fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte.
L'incidente sta causando disagi agli automobilisti che stanno percorrendo la superstrada. Rallentamenti significativi si registrano già a partire dallo svincolo Sieli, con traffico congestionato lungo tutto il tratto interessato.
Aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull'incidente e sulle condizioni del traffico.