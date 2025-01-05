INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: TRA SVINCOLI PIANO TAVOLA E MISTERBIANCO, SOCCORSI SUL POSTO

Un altro grave incidente si è verificato nella serata di oggi, 5 gennaio 2025, sulla superstrada 121, precisamente tra gli svincoli di Piano Tavola e Misterbianco-Motta Sant'Anastasia, in direzione Ca...

Un altro grave incidente si è verificato nella serata di oggi, 5 gennaio 2025, sulla superstrada 121, precisamente tra gli svincoli di Piano Tavola e Misterbianco-Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania.

Pochi i dettagli sulla dinamica dell'accaduto, sarebbero coinvolti due mezzi , tra questi una Nissam Micra ci sarebbero dei feriti che secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi ferite.

Sul posto i soccorsi, con due ambulanze e l'intervento dei Vigili del Fuoco che si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Nel frattempo, essendo le due auto al centro della carreggiata il traffico sulla superstrada è stato bloccato, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per gestire la situazione e ripristinare la circolazione il prima possibile.

Si raccomanda di evitare la zona e di prestare attenzione agli aggiornamenti da parte delle autorità competenti.