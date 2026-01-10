Incidente sulla tangenziale di Catania allo svincolo per l’A19: coinvolti auto e Ape a tre ruote. Feriti

Mattinata difficile sulla , dove si è verificato un incidente stradale nei pressi dello svincolo che immette sull’autostrada Catania Palermo Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimas...

Mattinata difficile sulla , dove si è verificato un incidente stradale nei pressi dello svincolo che immette sull’autostrada Catania Palermo

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti un’automobile, una moto e un’Ape a tre ruote.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, né la gravità delle ferite.

Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi sulla carreggiata hanno causato forti rallentamenti e lunghe code, con traffico particolarmente congestionato nella zona dello svincolo.

La circolazione risulta difficoltosa e si invitano gli automobilisti a prestare attenzione e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi in attesa del ripristino della normale viabilità.

👉 Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

📩 Hai foto o informazioni utili? Puoi segnalarcele per aggiornare la notizia in tempo reale.