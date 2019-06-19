95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: AUTO IN TESTACODA E LUNGHE FILE

Incidente intorno alle ore 09 sulla superstrada di Catania, tra lo svincolo San Giovanni Galermo e Misterbianco nei pressi degli uffici Anas.Per cause ancora non disponibili, un autovettura ha perso i...

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2019 09:43
Incidente intorno alle ore 09 sulla superstrada di Catania, tra lo svincolo San Giovanni Galermo e Misterbianco nei pressi degli uffici Anas.

Per cause ancora non disponibili, un autovettura ha perso il controllo effettuando testacoda, terminando la sua corsa sul guardrail, non si hanno notizie di altre auto coinvolte

Sul posto un ambulanza del 118, la Polizia e l'Anas

Al momento segnalate lunghe code in direzione Misterbianco.

