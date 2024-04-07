INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: CODE E DISAGI IN DIREZIONE MESSINA

Nella serata di oggi, 07 aprile 2024, un incidente di natura ancora da determinare ha causato notevoli disagi sulla tangenziale di Catania. L'evento si è verificato nei pressi dello svincolo San Giorg...

Nella serata di oggi, 07 aprile 2024, un incidente di natura ancora da determinare ha causato notevoli disagi sulla tangenziale di Catania. L'evento si è verificato nei pressi dello svincolo San Giorgio, in direzione Messina, coinvolgendo più veicoli.

Al momento, le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale, che è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi necessari e cercare di comprendere le dinamiche che hanno portato all'accaduto.

A seguito dell'incidente, sono state inviate sul luogo dell'evento due ambulanze per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

L'incidente ha inevitabilmente generato code e disagi per coloro che si trovavano a percorrere la tangenziale di Catania in questa domenica. La situazione del traffico risulta particolarmente congestionata nella zona interessata dall'evento.