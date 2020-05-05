INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO
Incidente stradale sulla tangenziale di Catania, intorno alle ore 18 nei pressi degli uffici Anas in direzione Catania
Al momento pochi dettagli, secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti un’auto e una moto
A causa delle gravi condizioni di un ferito rimasto coinvolto, è stato richiesto l'intervento del'elisoccorso, che è atterrato al centro della carreggiata, per permettere le operazioni di soccorso
Sul posto i sanitari del 118, Polizia Stradale e Anas.
Traffico congestionato con lunghe file in entrambi le direzioni
IN AGGIORNAMENTO