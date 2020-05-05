95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO

Incidente stradale sulla tangenziale di Catania, intorno alle ore 18 nei pressi degli uffici Anas in direzione CataniaAl momento pochi dettagli, secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti...

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2020 18:40
INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO -
News
Condividi

Incidente stradale sulla tangenziale di Catania, intorno alle ore 18 nei pressi degli uffici Anas in direzione Catania

Al momento pochi dettagli, secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti un’auto e una moto

A  causa delle gravi condizioni di un ferito rimasto coinvolto, è stato richiesto l'intervento del'elisoccorso, che è atterrato al centro della carreggiata, per permettere le operazioni di soccorso

Sul posto i sanitari del 118, Polizia Stradale e Anas.

Traffico congestionato con lunghe file in entrambi le direzioni

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047