INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, FERITI
A cura di Redazione
07 novembre 2020 16:14
FLASH
Un incidente stradale si e verificato questo pomeriggio, intorno le ore 15.30 sulla tangenziale di Catania nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo in direzione Messina
Per cause al vaglio della Polizia Stradale presente sul posto si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture
Sul posto un ambulanza per prestare le prime cure, non si conoscono ancora la gravità delle ferite.
Si stanno verificando disagi alla circolazione nel tratto interessato dal sinistro.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO