INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHISSIME CODE
+++FLASH NEWS+++
Incidente intorno alle 15 sulla tangenziale nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.
Un Fiat 500 per cause in via d'accertamento, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalle pioggia, è andata a sbattere contro il muro di recinzione della carreggiata.
Sul posto i soccorsi.
Non si segnalano gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture coinvolte.
L’incidente ha provocato la formazione di una lunga coda, nel tratto interessato già a partire dallo svincolo San Giovanni Galermo
In aggiornamento