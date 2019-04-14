95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHISSIME CODE

14 aprile 2019 16:10
+++FLASH NEWS+++

Incidente intorno alle 15 sulla tangenziale nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.

Un Fiat 500 per cause in via d'accertamento, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalle pioggia, è andata a sbattere contro il muro di recinzione della carreggiata.

Sul posto i soccorsi.

Non si segnalano gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture coinvolte.

L’incidente ha provocato la formazione di una lunga coda, nel tratto interessato già a partire dallo svincolo San Giovanni Galermo

 

In aggiornamento

 

