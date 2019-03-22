95047

22 marzo 2019 19:28
INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO BLOCCATO -
News
Incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, nei pressi dell svincolo San Giorgio in direzione Messina.

Secone le primissime informazioni, si tratta di un tamponamento che coinvolgerebbe più autovetture, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dell autovetture.

Sul posto sono presenti i soccorsi.

Traffico paralizzato, con lunghissime code a partire dallo svincolo "asse dei servizi".

IN AGGIORNAMENTO

