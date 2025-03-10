INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: TRAFFICO IN TILT NEI PRESSI DI MISTERBIANCO
Catania, 10 marzo 2025 - Un nuovo incidente stradale ha colpito la viabilità catanese nella giornata di oggi. Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 13 sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Messina.
Le prime informazioni indicano il coinvolgimento di più mezzi, ma al momento i dettagli sulla dinamica dell'incidente restano scarsi.
Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi per prestare assistenza agli eventuali feriti e mettere in sicurezza l'area.
A causa dell'incidente, la corsia interessata è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.
La chiusura ha causato lunghe code nel tratto compreso tra lo svincolo di San Giorgio e quello di Misterbianco, con ripercussioni anche sulla viabilità della superstrada 121.
Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di percorrere itinerari alternativi per evitare ulteriori disagi. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.