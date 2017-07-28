INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA ZONA MISTERBIANCO - TRAFFICO PARALIZZATO
A cura di Redazione
28 luglio 2017 14:55
Incidente sulla tangenziale Catania Siracusa, direzione Siracusa, al km 10.4 nel tratto compreso tra Svincolo Misterbianco e Svincolo S.Giorgio .
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale 118 e il personale dell’Anas per eseguire i rilievi.
TRAFFICO PARALIZZATO IN DIREZIONE SIRACUSA
IN AGGIORNAMENTO