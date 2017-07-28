95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA ZONA MISTERBIANCO - TRAFFICO PARALIZZATO

Incidente sulla tangenziale Catania Siracusa, direzione Siracusa, al km 10.4 nel tratto compreso tra Svincolo Misterbianco  e Svincolo S.Giorgio .Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti d...

A cura di Redazione Redazione
28 luglio 2017 14:55
INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA ZONA MISTERBIANCO - TRAFFICO PARALIZZATO -
Dintorni
Condividi

Incidente sulla tangenziale Catania Siracusa, direzione Siracusa, al km 10.4 nel tratto compreso tra Svincolo Misterbianco  e Svincolo S.Giorgio .

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale   118 e il personale dell’Anas per eseguire i rilievi.

TRAFFICO PARALIZZATO IN DIREZIONE SIRACUSA

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047