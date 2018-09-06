95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, FERITO UN CENTAURO - TRAFFICO RALLENTATO

A cura di Redazione Redazione
06 settembre 2018 17:25
Incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo  di San Giovanni Galermo.

Per cause da accertare una moto di grossa cilindrata è andata in collisione con una autovettura. Nell'impatto ad avere la peggio il conducente della moto che è stato sbalzato sull'asfalto

Sul posto due autoambulanze del 118 e la polizia Stradale

Nel tratto di tangenziale si segnalano a causa dell’incidente forti rallentamenti.

 

IN AGGIORNAMENTO

 

