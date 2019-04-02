95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE LUNGHISSIME CODE

Incidente sulla tangenziale di Catania questa mattina intorno alle ore 07.30 nei pressi dello svincolo Zia Lisa in direzione Siracusa.Ad essere coinvolto un furgone Renault ed una Fiat 500Si è reso ne...

02 aprile 2019 08:42
Incidente sulla tangenziale di Catania questa mattina intorno alle ore 07.30 nei pressi dello svincolo Zia Lisa in direzione Siracusa.

Ad essere coinvolto un furgone Renault ed una Fiat 500

Si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118, che ha trasportato uno dei guidatori dell’autovettura per ulteriore accertamenti

Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico lungo la fondamentale arteria, con lunghissime file a partire dallo svincolo San Giovanni Galermo , fila pure sulla ss121 in via Comunità economica Europea con immissione nello svincolo tangenziale

Sul posto Polizia Stradale, l'Anas e una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti

