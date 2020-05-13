95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE DIREZIONE MISTERBIANCO

13 maggio 2020 14:11
News
FLASH

Incidente  intorno alle ore 13.30 sulla tangenziale  di Catania, tra lo svincolo Gravina e lo svincolo San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.

Per cause ancora non note, il conducente di una Fiat Panda  ha perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa al centro della carreggiata, non si hanno notizie di altre auto coinvolte.

Secondo le prime informazioni nessun grave problema per il conducente del mezzo.

Sul posto i soccorsi

Al momento sono segnalate lunghe code in direzione Misterbianco.

 

