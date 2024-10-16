95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE NEI PRESSI DI MISTERBIANCO, TRAFFICO IN TILT

16 ottobre 2024 07:19
Questa mattina, un grave incidente si è verificato sulla tangenziale di Catania, nei pressi della galleria di "Misterbianco", in direzione Siracusa.

Le prime informazioni, ancora frammentarie, indicano che sarebbero coinvolti due mezzi pesanti.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Stradale per gestire la situazione e facilitare i soccorsi.

L'incidente sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione stradale.

Attualmente, si registrano code che si estendono per circa 6 chilometri, con inizio dallo svincolo per i paesi etnei.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a considerare percorsi alternativi, dato che la situazione potrebbe richiedere diverse ore per essere risolta.

Aggiornamenti sull'incidente saranno forniti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

