INCIDENTE SULLA TANGENZIALE NEI PRESSI DI MISTERBIANCO, TRAFFICO IN TILT
Questa mattina, un grave incidente si è verificato sulla tangenziale di Catania, nei pressi della galleria di "Misterbianco", in direzione Siracusa.
Le prime informazioni, ancora frammentarie, indicano che sarebbero coinvolti due mezzi pesanti.
Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Stradale per gestire la situazione e facilitare i soccorsi.
L'incidente sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione stradale.
Attualmente, si registrano code che si estendono per circa 6 chilometri, con inizio dallo svincolo per i paesi etnei.
Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a considerare percorsi alternativi, dato che la situazione potrebbe richiedere diverse ore per essere risolta.
Aggiornamenti sull'incidente saranno forniti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.