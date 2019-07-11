95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI

11 luglio 2019 17:45
INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI
FLASH

Incidente intorno alle ore 17 sulla tangenziale di Catania,  nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.

Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, per fortuna senza grave conseguenza per le persone.

Sul posto la Polizia Stradale.

Al momento sono segnalate forti rallentamenti

