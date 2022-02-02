INCIDENTE SULLA TANGENZIALEDI CATANIA, AUTO SI RIBALTA SUL LATO

FLASHGrave incidente nella mattinata di oggi, 02 febbraio 2022, sulla tangenziale di Catania.Il sinistro che ha coinvolto secondo le prime informazioni almeno due mezzi si è verificato tra lo svincolo...

FLASH

Grave incidente nella mattinata di oggi, 02 febbraio 2022, sulla tangenziale di Catania.

Il sinistro che ha coinvolto secondo le prime informazioni almeno due mezzi si è verificato tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo San Giovanni Galermo in direzione Messina.

Nel violento impatto uno dei veicoli si è ribaltato su un lato.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e trasferito all'ospedale gli occupanti occupanti dei mezzi, al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di sicurezza dei veicoli e della Polizia Stradale per tutti gli accertamenti del caso e stabilire l esatta dinamica.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti con circa due 2 km in direzione Paesi Etnei.