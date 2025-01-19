INCIDENTE SULLA VECCHIA SS 121 NEI PRESSI DELL’AUTOVELOX DI SCHETTINO: SCONTRO TRA DUE AUTO, NESSUN FERITO

Santa Maria di Licodia, 19 gennaio 2025 – Questa mattina, sulla vecchia strada statale 121, in Contrada Schettino, nei pressi dell’autovelox installato nel territorio di Santa Maria di Licodia, si è v...

Santa Maria di Licodia, 19 gennaio 2025 – Questa mattina, sulla vecchia strada statale 121, in Contrada Schettino, nei pressi dell’autovelox installato nel territorio di Santa Maria di Licodia, si è verificato un incidente che ha coinvolto due autovetture.

Fortunatamente, l’impatto non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte, che sono uscite illese o con lievi contusioni.

I danni principali si registrano a carico delle due automobili, che hanno riportato significativi danneggiamenti a seguito dello scontro.

Le cause dell’incidente sono al momento al vaglio delle autorità competenti.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico sulla SS 121 ha subito solo lievi rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

La situazione è comunque tornata rapidamente alla normalità, senza ulteriori disagi per gli automobilisti in transito.