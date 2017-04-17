INCIDENTE SULL'A18 CATANIA MESSINA LUNGHE CODE

L'incidente è avvenuto neltratto compreso tra lo svincolo Fiumefreddo e svincolo Acireale al km. 61 direzione Catania.Al momento si segnalano 9 km di filaDalle prime informazioni due persone sono rima...

A cura di Redazione 17 aprile 2017 20:08

Condividi