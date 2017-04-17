INCIDENTE SULL'A18 CATANIA MESSINA LUNGHE CODE
A cura di Redazione
17 aprile 2017 20:08
L'incidente è avvenuto neltratto compreso tra lo svincolo Fiumefreddo e svincolo Acireale al km. 61 direzione Catania.
Al momento si segnalano 9 km di fila
Dalle prime informazioni due persone sono rimasti gravemente feriti. Intervenuto l'elisoccorso
In aggiornamento
