INCIDENTE SULL'A18 CATANIA MESSINA LUNGHE CODE

17 aprile 2017 20:08
L'incidente è avvenuto neltratto compreso tra lo svincolo Fiumefreddo e svincolo Acireale al km. 61 direzione Catania.

Al momento si segnalano 9 km di fila

Dalle prime informazioni due persone sono rimasti gravemente feriti. Intervenuto l'elisoccorso

In aggiornamento

