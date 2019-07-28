INCIDENTE SULL'A18, LA VITTIMA E' UNA 49ENNE DI CATANIA
AGGIORNAMENTO
La vittima è, Patrizia Trovato, una 49enne di Catania,morta ieri sera nell'incidente che è accaduto sulla A18, intorno alle 22, a un chilometro e mezzo dal casello di San Gregorio.
Viaggiava su una moto in direzione del capoluogo etneo, insieme al marito che è rimasto ferito e portato all'ospedale Cannizzaro.
Non è ancora chiara la dinamica, indaga la Polizia Stradale.
FLASH
Incidente mortale questa sera intorno le ore 21.30 sull'autostrada A18 a 1km circa dei caselli di San Gregorio , in direzione Catania.
A scontrarsi un autovettura ed una motorino, ad avere la peggio la motociclista, una donna, che in seguito al violento impatto è deceduta.
Sul posto un ambulanza del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e la Polizia.
Al momento non si conoscono, le generalità della vittima né la dinamica dello schianto.
Traffico bloccato