Incidente sull’A18 nel pomeriggio: scontro tra camion e auto nei pressi di Giardini Naxos

iardini Naxos, 17 settembre 2025 – Un violento incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos in direzione Catania. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un’autovettura si sono scontrati in maniera molto violenta.

Secondo le prime informazioni giunte dal luogo del sinistro, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze, anche se il bilancio definitivo resta al vaglio delle autorità competenti. Ingenti, invece, i danni materiali: l’autovettura è stata gravemente danneggiata, con diversi pezzi finiti sulla carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per prestare assistenza e ripristinare la circolazione. Al momento in cui scriviamo, si registrano lunghe code nel tratto autostradale interessato.

Si ringrazia il nostro lettore Dino Cirami per le foto inviate dal luogo dell’incidente.